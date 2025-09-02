В Татарстане завтра ожидаются грозы, усиление ветра и туман

Фото: Реальное время

Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий на территории региона.

Вечером 2 сентября, ночью и днем 3 сентября в республике местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 метров в секунду. В Казани грозы прогнозируются утром и днем 3 сентября.

Также ночью и утром в отдельных районах республики ожидается туман.

Рената Валеева