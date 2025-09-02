В Татарстане завтра ожидаются грозы, усиление ветра и туман
Также ночью и утром в отдельных районах республики ожидается туман
Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий на территории региона.
Вечером 2 сентября, ночью и днем 3 сентября в республике местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 метров в секунду. В Казани грозы прогнозируются утром и днем 3 сентября.
Также ночью и утром в отдельных районах республики ожидается туман.
Подробнее о погоде, которая ожидается в ближайшие дни в Татарстане, — в материале.
