В Казани на перекрестке Беломорской и Центрально-Мариупольской временно отключили светофор
На перекрестках проводятся плановые работы
Комитет по транспорту Казани сообщил, что на перекрестке улиц Беломорской и Центрально-Мариупольской проводятся плановые работы.
- В связи с этим светофор временно не работает.
Водителей просят быть внимательными на этом участке дороги. Информацию о восстановлении работы светофора сообщат дополнительно.
