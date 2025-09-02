Новости общества

В Казани на перекрестке Беломорской и Центрально-Мариупольской временно отключили светофор

13:15, 02.09.2025

На перекрестках проводятся плановые работы

Фото: Реальное время

Комитет по транспорту Казани сообщил, что на перекрестке улиц Беломорской и Центрально-Мариупольской проводятся плановые работы.

  • В связи с этим светофор временно не работает.

Водителей просят быть внимательными на этом участке дороги. Информацию о восстановлении работы светофора сообщат дополнительно.

Анастасия Фартыгина

