Ольга Любимова приедет на форум «Россия — Исламский мир: KazanForum»

Глава Минкульта России проведет съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС)

Министр культуры России Ольга Любимова примет участие в ХVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», который пройдет 12—17 мая 2026 года. В рамках форума с ее участием состоится съезд министров культуры из 15 стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом сообщила глава АИР Талия Минуллина на пресс-конференции, посвященной теме привлечения инвесторов к восстановлению объектов культурного наследия Татарстана.

Более того, вопросы сохранения культурного наследия будут рассматриваться и на заседании Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО — аналог ЮНЕСКО для стран Организации исламского сотрудничества (ОИС)). Ожидается, что 15 мая пройдет переизбрание президента ИСЕСКО. Кроме того, в программе форума запланированы сессии, посвященные теме «Национальное наследие, устойчивое градостроительство в условиях глобального сотрудничества, «Живое наследие, диалог культур».

Напомним, на февральской XIII конференции министров культуры стран ОИС Казань выбрали культурной столицей исламского мира — 2026. Город является символом межконфессионального диалога.

Казань впервые приняла съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в прошлом году. Мероприятие проходило также в рамках XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». На съезд в Казань приехали в том числе представители Азербайджана, Бахрейна, Гвинеи-Бисау, Индонезии, Ирана, Казахстана, Мавритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Пакистана, Палестины, Саудовской Аравии, Сомали, Судана, Сьерра-Леоне, Таджикистана, Узбекистана.

Министр культуры РФ Ольга Любимова отмечала, что встречи такого уровня приближают страны к реализации совместных проектов.

Луиза Игнатьева