В голосовании за благоустройство общественных пространств приняли участие более 30 тыс. казанцев

В столице Татарстана на голосование выставлено 24 пространства

В Казани в голосовании за благоустройство общественных пространств приняли участие более 30 тыс. жителей. Такую цифру озвучил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

— На сегодня проголосовали более 30 тыс. человек, — заявил он.

Куляжев напомнил, что в Казани на голосование выставлено 24 пространства. «Локации равномерно охватывают всю городскую территорию», — сказал он.

Ежегодно федеральная программа предъявляет все более строгие требования к активности жителей, подчеркнул Куляжев и призвал горожан проявлять активность. «Каждый отданный голос не формальность, а создание пространства, где мы отдыхаем, гуляем с детьми и наслаждаемся природой», — добавил он.

Напомним, в целом по республике за первую неделю голосования свое мнение выразили свыше 100 тыс. человек. На выбор им предоставлено 178 объектов.



