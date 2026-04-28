Депутат Малькевич покинет заксобрание Санкт-Петербурга и уйдет на СВО

Ранее его обвинили в хищении 37,2 млн рублей

30 апреля Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрит заявления о досрочном сложении полномочий двух депутатов — Александра Малькевича и Александра Шишлова. Оба приняли решение уйти из городского парламента по собственному желанию, сообщил председатель Заксобрания Александр Бельский.

Александр Малькевич, которого ранее обвинили в хищении средств телеканала «Санкт-Петербург» на сумму 37 млн рублей, объяснил свой уход решением отправиться в зону проведения СВО. По словам председателя, его опыт и компетенции будут востребованы на передовой. Причины ухода Александра Шишлова в официальном сообщении не уточняются.

Александр Бельский поблагодарил обоих депутатов за работу и пожелал им удачи в дальнейшем профессиональном пути.

