На Даниловском кладбище осквернили памятник Фикряту Табееву

Благодаря его усилиям было принято решение о строительстве нефтехимического комплекса и города Нижнекамска

В Москве произошел акт вандализма — на Даниловском кладбище разрушили памятник Фикряту Ахмеджановичу Табееву, человеку, без которого невозможно представить историю развития Нижнекамска, сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

По словам главы района, Фикрят Ахмеджанович сыграл ключевую роль в судьбе города: именно благодаря его усилиям было принято решение о строительстве нефтехимического комплекса и самого Нижнекамска. Он активно продвигал этот проект на высшем уровне и фактически определил вектор развития города на десятилетия вперед.

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев заверил, что власти окажут всю необходимую поддержку в восстановлении памятника. По его словам, это является долгом перед человеком, внесшим неоценимый вклад в развитие города.



Наталья Жирнова