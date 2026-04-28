Прокуратура проверит качество воды в ЖК «Радужный» под Казанью

Надзорное ведомство проверит ООО «УК Осиново» и исполком Осиновского сельского поселения на соблюдение законодательства в сфере ЖКХ

Фото: Динар Фатыхов

Зеленодольская городская прокуратура организовала проверку информации о некачественной воде в жилом комплексе «Радужный» в поселке Осиново.

Надзорное ведомство проверит ООО «УК Осиново», а также исполнительный комитет Осиновского сельского поселения на предмет соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее «Реальное время» писало, что в поселке Самосырово в Татарстане местные жители сообщают о поступлении в их дома воды неестественного цвета, с различными примесями, непригодной для использования.



Ариана Ранцева