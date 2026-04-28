В Елабуге частично оказалась подтоплена набережная парка «Шишкинские пруды»

В двух муниципальных районах Татарстана подтоплено 42 приусадебных участка и несколько грунтовых дорог

На реке Вятке в Татарстане продолжается весенний подъем уровня воды и формирование пика половодья, сообщают в ГУ МЧС по РТ. На остальных водотоках республики отмечается постепенное снижение уровня воды — от 1 до 20 сантиметров за сутки.

По последним данным, в республике зафиксированы несколько случаев подтопления. В Арском районе под водой оказалась грунтовая дорога в населенном пункте Качелино (река Казанка), где высота перелива составляет 10 сантиметров.

В двух муниципальных районах подтоплено 42 приусадебных участка. В Зеленодольском районе пострадали 25 участков: 16 — в СНТ «Озон» и 9 — в СНТ «Ял» (пгт Васильево). В Кукморском районе под водой оказались 17 участков в населенном пункте Лубяны.

Отмечается положительная динамика: освободилась от воды грунтовая дорога в Тюлячинском районе (н.п. Екатериновка, река Малая Меша). Однако прогнозируется дополнительное подтопление 10 приусадебных участков в н.п. Лубяны Кукморского района.

В городе Елабуге из-за повышения уровня воды на реке Тойме частично подтоплена набережная территории городского парка «Шишкинские пруды».

Ранее Главное управление МЧС России по Татарстану выступило с предупреждением о возникновении опасного агрометеорологического явления — переувлажнения почвы в девяти районах республики.

Наталья Жирнова