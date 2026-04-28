Глава Альметьевского района поручила усилить борьбу с палами сухой травы

Гюзель Хабутдинова поручила профильным службам активизировать выявление заброшенных земель и предотвращать возгорания на ранних этапах

Под руководством главы района Гюзель Хабутдиновой прошло совещание с городским и районным активом. Главной темой стала подготовка к пожароопасному периоду. С начала 2026 года в районе зарегистрировано 76 пожаров, есть пострадавшие и погибшие. В этом году зафиксировано 12 случаев горения сухой травы и мусора.

За три года количество ландшафтных пожаров снизилось в три раза, но проблема остается острой. Основные причины: не очищенные от сухостоя территории, сжигание мусора на дачах и разведение костров. Хабутдинова поручила активизировать выявление заброшенных земель. Району помогают шесть добровольных пожарных команд.

С 25 апреля по 11 мая в Татарстане действует особый противопожарный режим. Запрещено жечь траву и разводить костры. Штрафы для граждан составляют 10—20 тыс. рублей, для должностных лиц — 30—60 тыс., для предпринимателей — 60—80 тыс., для юрлиц — 400—800 тыс. рублей.

Ариана Ранцева