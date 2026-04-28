Пенсионерка из Нижнекамска отдала мошенникам 4 млн рублей

В Нижнекамске 66-летняя пенсионерка стала жертвой многоэтапной схемы

В дежурную часть Управления МВД России по Нижнекамскому району обратилась местная жительница 1959 года рождения. Женщина сообщила, что стала жертвой многоэтапной мошеннической схемы, лишившись крупной суммы личных сбережений, сообщает МВД РТ.

В начале апреля в мессенджере ей пришло сообщение от знакомого директора завода о проверке ФСБ из-за утечки персональных данных сотрудников. 7 апреля позвонили неизвестные, представившись сотрудниками ФСБ, сообщили, что на ее имя пытались оформить кредит, а деньги на счетах требуют проверки. Пенсионерка согласилась выполнять указания.

Под диктовку злоумышленников женщина оформила заявки на снятие наличных в двух банках. 14 апреля она получила более 2,2 млн рублей и передала их курьеру на детской площадке. 16 апреля получила еще 1,8 млн рублей и передала второму курьеру в сквере. Общая сумма ущерба составила 4 054 675 рублей.

Перед каждой передачей злоумышленники проводили инструктаж, описывали внешность курьера и называли кодовые фразы. Они предупреждали пенсионерку об уголовной ответственности за разглашение информации.

Супруг заметил странное поведение женщины и понял, что она попала под влияние мошенников. Потерпевшие обратились в УФСБ, где им пояснили: сотрудники спецслужб не проверяют денежные средства. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Личности подозреваемых устанавливаются.



Ариана Ранцева