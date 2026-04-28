Совбез сообщил о резком снижении преступлений среди мигрантов — на 40%

За первые три месяца 2026 года в России наблюдается значительное снижение общего уровня преступности. По данным аппарата Совета Безопасности РФ, количество криминальных деяний сократилось на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Особенно заметное снижение зафиксировано в сфере имущественных преступлений. Число краж уменьшилось на 9%, а случаев мошенничества — на 18,3%. Значительно сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений — на 19,8%. Их доля в общей структуре преступности снизилась с 35,9% до 34,6%.



В аппарате Совбеза также подчеркнули существенное улучшение ситуации с преступностью среди иностранных граждан.

Число преступлений, совершенных иностранцами, снизилось на 38,9%. При этом на 21,9% уменьшилось количество правонарушений в отношении иностранных граждан.

Напомним, что число преступлений, связанных с иностранными гражданами, в Татарстане также сократилось почти в два раза. За первые два месяца 2026 года было расследовано 77 преступлений, совершенных 69 иностранными гражданами, что на 41,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Подробнее о теме мигрантов — в материале «Реального времени».

