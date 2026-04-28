12 преподавателей из Татарстана получат по 1 млн рублей в 2026 году за переезд в села

Минфин Татарстана реализует специальную программу поддержки педагогов «Земский учитель». Преподаватели, которые согласятся работать в небольших населенных пунктах, получат единовременную выплату в 1 миллион рублей.

Под действие программы попадают все школы в деревнях, поселках и городах с населением до 50 тысяч человек. На эти цели власти региона выделили 12 миллионов рублей в текущем году. Из них более 6 миллионов поступит из федерального бюджета.

Напомним, что в 2026 году в России на программу «Земский учитель» направят более 1,1 млрд рублей.

