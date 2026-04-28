ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+ 1 мая 2026 года
ОАЭ заявили, что после выхода сосредоточатся на национальных интересах и обязательствах перед инвесторами, но продолжат сотрудничать с партнерами
Объединенные Арабские Эмираты выходят из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Решение является суверенным и основано на долгосрочном стратегическом видении страны, пишет ТАСС.
Выход ОАЭ из альянса будет обсуждаться в ходе следующей встречи стран-участниц в июне.
ОАЭ заявили, что после выхода их топливная политика останется привержена принципам ответственности и стабильности рынка. Страна сосредоточится на национальных интересах и обязательствах перед инвесторами, но продолжит сотрудничать с партнерами в разработке ресурсов.
