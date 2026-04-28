На выдворение нелегальных мигрантов из Татарстана в 2026 году выделят 10 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Татарстану объявило о тендере на оказание услуг по приобретению авиабилетов для иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы России.



В перечень услуг входит не только бронирование и оформление билетов, но и работа с багажом, возврат и переоформление билетов, а также информационно-справочное обслуживание. Исполнитель обязан рассчитывать наиболее выгодные маршруты и включать в стоимость билета все сборы и платежи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно расчетам госзакупки, на одного нелегала планируется выделать около 3,2 тысячи рублей.

Срок действия контракта рассчитан до 31 декабря 2026 года. Оплата услуг будет производиться ежемесячно по факту оказания, при этом сумма закупки составляет 10 млн рублей.

За первые месяцы 2026 года количество выдворенных из Татарстана иностранных граждан увеличилось вдвое — до 800 человек, причем более половины случаев (429) связано с аннулированием разрешения на временное проживание и вида на жительство. При этом число преступлений, совершенных мигрантами, сократилось на 41,2% — за два месяца было расследовано 77 преступлений, где преобладающим видом правонарушений остаются кражи — как в отношении самих иностранцев, так и совершаемые ими. Подробнее о том, как сейчас обстоят дела с мигрантами, — в материале «Реального времени».

