Владимир Соловьев публично извинился перед Викторией Боней за оскорбительные высказывания

«Конечно, мне надо было гораздо строже относиться к своим словам», — отметил телеведущий

Фото: скриншот с трансляции "Соловьев Live"

Телеведущий Владимир Соловьев принес извинения Виктории Боне за свои резкие высказывания в ее адрес. Ранее в ходе прямого эфира Соловьев позволил себе оскорбительные выражения в адрес телеведущей, назвав ее «засоряющей пространство», сообщает RT.

Извинения были принесены во время совместного эфира с Боней. Соловьев признал свою неправоту и чрезмерную эмоциональность, подчеркнув, что независимо от причин и мотивации его высказывания были неуместными.

— Конечно, мне надо было гораздо строже относиться к своим словам, — отметил телеведущий.

Конфликт между медийными персонами возник после того, как Виктория Боня опубликовала видеоматериал с критикой действий российской власти, что вызвало резкую реакцию со стороны Владимира Соловьева.

Наталья Жирнова