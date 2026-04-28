Белоруссия и Польша обменялись гражданами, осужденными за шпионаж

В результате обмена пять человек, осужденных в Белоруссии и России за шпионаж, были переданы польской стороне в обмен на пятерых граждан СНГ

28 апреля на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Переров — Беловежа» состоялся обмен между КГБ Белоруссии и Агентством внешней разведки Польши. Об этом сообщает издание «БелТА».

В результате обмена пять человек, осужденных в Белоруссии и России за шпионаж, были переданы польской стороне в обмен на пятерых граждан СНГ, в том числе и россиян. Всем им была оказана необходимая первичная медицинская и бытовая помощь.

Подготовка операции велась около года по поручению Александра Лукашенко, в ней участвовали спецслужбы и представители семи стран, что потребовало длительных и сложных переговоров.

Напомним, что в марте Россия и Украина провели обмен пленными в формате «500 на 500».

Наталья Жирнова