Госкомитет РТ: подтопление подходов к храму на Казанке не угрожает самому памятнику

В 2024–2025 годах на объекте завершены работы по укреплению берега, забивке шпунтов и устройству гидрозащиты

В связи с весенним половодьем уровень воды в реке Казанке поднялся, что привело к затоплению подходов к храму-памятнику. Это ежегодное природное явление, самому объекту культурного наследия федерального значения «Храм-памятник павшим воинам» ничего не угрожает. Об этом заявил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Нормальный подпорный уровень Куйбышевского водохранилища составляет 53 метра. Верх шпунтовой стенки, смонтированной для защиты от волн и подтоплений, находится на отметке 53,65 метра. Сам мост и зона благоустройства расположены на отметке 53,90 метра. Все конструкции находятся выше критических уровней воды.

В 2024—2025 годах на объекте завершены масштабные ремонтно-реставрационные работы: укреплена береговая линия, выполнены работы по забивке шпунтов и устройству гидрозащиты. Эти инженерные решения направлены на защиту памятника от воздействия водной среды и паводков. Комитет продолжает мониторить ситуацию. После спада воды проведут осмотры и очистные мероприятия.

Ранее МЧС заявило, что паводок на малых реках Татарстана завершился, спад воды на крупных водоемах продолжается.



Ариана Ранцева