Глава Башкирии Радий Хабиров проинформирован о ситуации с мэром Уфы
Мавлиева задержали по подозрению в превышении полномочий и получении взятки
В пресс-службе главы Башкирии сообщили о том, что Радий Хабиров знает о ситуации с задержанием мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Об этом передает ТАСС.
По информации официального представителя руководителя региона, в настоящее время правоохранительные органы проводят необходимые процессуальные действия. После завершения всех проверок будет дана объективная оценка всем обстоятельствам дела.
В сообщении отмечается, что расследование находится на стадии сбора и анализа материалов. Напомним, что Мавлиева задержали по подозрению в превышении полномочий и получении взятки.
