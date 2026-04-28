Новости общества

20:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава Башкирии Радий Хабиров проинформирован о ситуации с мэром Уфы

13:49, 28.04.2026

Мавлиева задержали по подозрению в превышении полномочий и получении взятки

Фото: взято с сайта kremlin.ru

В пресс-службе главы Башкирии сообщили о том, что Радий Хабиров знает о ситуации с задержанием мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Об этом передает ТАСС.

По информации официального представителя руководителя региона, в настоящее время правоохранительные органы проводят необходимые процессуальные действия. После завершения всех проверок будет дана объективная оценка всем обстоятельствам дела.

В сообщении отмечается, что расследование находится на стадии сбора и анализа материалов. Напомним, что Мавлиева задержали по подозрению в превышении полномочий и получении взятки.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть Башкортостан

Новости партнеров

