В Татарстане с 5 мая изменится время намазов

Духовное управление мусульман Татарстана сообщило об изменении времени намазов с 5 мая. Это связано с географическими особенностями региона.

С мая по начало августа на протяжении всей ночи белизна на горизонте не исчезает, поэтому невозможно точно определить время ночного и утреннего намазов. Совет улемов решил определять время молитв, ориентируясь на ближайший регион.

Решение основано на мнении имама Шигабутдина Марджани, который считал, что нужно вычислять наступление настоящей ночи по региону, где она наступает по-настоящему. Астрахань находится на 46-й широте и имеет ту же долготу, что и Татарстан, поэтому республика будет ориентироваться на время этого региона. Мусульман просят быть внимательными.

