В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту гибели работника элеватора

Несчастный случай произошел 17 августа на предприятии АО «Набережночелнинский элеватор» из-за серьезных нарушений правил охраны труда

Фото: Сергей Афанасьев

Трагический инцидент произошел на предприятии АО «Набережночелнинский элеватор» в Тукаевском районе, где погиб работник. По этому факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила прокуратура Татарстана на своем официальном сайте.

Несчастный случай произошел во время погрузочно-разгрузочных работ. Водитель погрузчика приступил к работе, несмотря на отсутствие необходимых проверок. В результате техника опрокинулась на мужчину, пострадавший погиб под ее весом.

Прокуратура установила, что руководство предприятия грубо нарушило правила охраны труда. По этому факту возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее на предприятии в Лениногорске погиб водитель автопогрузчика. Прокуратура уже организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда.

Наталья Жирнова