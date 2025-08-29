На предприятии в Лениногорске погиб водитель автопогрузчика
Прокуратура организовала проверку
В Лениногорске на территории зерносушильного комплекса «Каркали» погиб водитель автопогрузчика. По данному факту организована проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
По предварительным данным, 28 августа, примерно в 21:30, на территории зерносушильного комплекса «Каркали» автопогрузчик при движении задним ходом съехал с уклона и опрокинулся. 47-летний водитель транспортного средства скончался в результате полученных травм.
Лениногорская городская прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ход процессуальной проверки также контролирует городская прокуратура.
