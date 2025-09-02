Денисенко подписал однолетний контракт с «Ак Барсом»

Хоккеист появился на тренировке команды

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий Григорий Денисенко стал игроком «Ак Барса». Хоккеист подписал однолетний контракт с казанским клубом. Информацию сообщили в хоккейном агентстве Winners, представляющим интересы нападающего.

Ранее «Ак Барс» обменял права на Денисенко у ярославского «Локомотива». За хоккеиста казанцы отдали талантливого форварда Андрея Пустового и денежную компенсацию.

— Соглашение заключено на один сезон. Денисенко — один из самых ярких молодых российских форвардов, финалист Кубка Стэнли. Теперь Григорий готов снова радовать фанатов на льду, — говорится в сообщении агентства.

Денисенко уже присоединился к команде, нападающий работает на тренировке «Ак Барса» с основным составом.

Зульфат Шафигуллин