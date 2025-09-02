Билайн.Аналитика: пик мобильного трафика на «Новой волне» пришелся на открытие фестиваля

Оператор представил результаты исследования цифровой активности гостей Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», проведенного специалистами сервиса Билайн.Аналитика на основе обезличенных данных

Фото: предоставлено пресс-службой билайна

Площадкой фестиваля стала территория у стадиона «Ак Барс Арена». Здесь был построен концертный комплекс New Wave Hall, который на шесть дней превратился в центр притяжения казанцев и многочисленных гостей города.

По данным Билайна, пик использования мобильного интернета пришелся на день торжественного открытия конкурса и на зрелищное пиротехническое шоу. Зрители интенсивно загружали яркие фото в Сеть и вели онлайн-трансляции. Вторым по объему интернет-трафика стал день закрытия фестиваля.

Среди гостей из других регионов самыми онлайн-активными оказались москвичи. Далее в рейтинге расположились жители Чувашии, Марий-Эл и Башкортостана, а также Ульяновской и Нижегородской областей. При этом основная часть скачанных и загруженных гигабайтов все же пришлась на казанцев и жителей Татарстана — около 80% от всего использованного за время концертных и конкурсных дней «Новой Волны» интернет-трафика.

Также, согласно исследованию, во время фестиваля пользователи особенно часто открывали на смартфонах сервисы Google и Yandex, включая поиск информации и онлайн-карты. На третьем месте по востребованности стали сервисы Mail.ru. Четвертую и пятую строчку заняли мессенджеры и социальные сети.

Наибольшая активность в сети была зафиксирована среди гостей «Новой Волны» в возрасте от 35 до 45 лет. Эта группа значительно превзошла остальные возрастные категории по количеству сеансов в мобильных приложениях и использованию различных сервисов со смартфона. Второе место заняли пользователи 30–35 лет, а на третьей позиции — возрастная группа от 45 до 50 лет.

Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения Билайна:

«Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» вновь подтвердил статус одного из зрелищных культурных событий страны, и мы рады, что наша сеть надежно работала для всех гостей фестиваля. За время конкурсных выступлений, творческих вечеров и концертов с участием звезд российской эстрады наши абоненты на площадке «прокачали» довольно большой объем данных — свыше 4,5 тысячи гигабайт. Эта цифра демонстрирует, насколько впечатляющим было событие и насколько массово зрители делились эмоциями в режиме онлайн. Ключевую роль в этом сыграла наша мощная телеком-инфраструктура, развернутая у стадиона «Ак Барс Арена». Ее возможности позволяют нам уверенно обеспечивать качественными мобильными сервисами гостей всех крупных мероприятий даже в моменты пиковых нагрузок — как на самом стадионе, так и на площадке рядом с ним».

