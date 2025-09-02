Новости технологий

Билайн.Аналитика: пик мобильного трафика на «Новой волне» пришелся на открытие фестиваля

11:10, 02.09.2025

Оператор представил результаты исследования цифровой активности гостей Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», проведенного специалистами сервиса Билайн.Аналитика на основе обезличенных данных

Фото: предоставлено пресс-службой билайна

Площадкой фестиваля стала территория у стадиона «Ак Барс Арена». Здесь был построен концертный комплекс New Wave Hall, который на шесть дней превратился в центр притяжения казанцев и многочисленных гостей города.

По данным Билайна, пик использования мобильного интернета пришелся на день торжественного открытия конкурса и на зрелищное пиротехническое шоу. Зрители интенсивно загружали яркие фото в Сеть и вели онлайн-трансляции. Вторым по объему интернет-трафика стал день закрытия фестиваля.

Среди гостей из других регионов самыми онлайн-активными оказались москвичи. Далее в рейтинге расположились жители Чувашии, Марий-Эл и Башкортостана, а также Ульяновской и Нижегородской областей. При этом основная часть скачанных и загруженных гигабайтов все же пришлась на казанцев и жителей Татарстана — около 80% от всего использованного за время концертных и конкурсных дней «Новой Волны» интернет-трафика.

Также, согласно исследованию, во время фестиваля пользователи особенно часто открывали на смартфонах сервисы Google и Yandex, включая поиск информации и онлайн-карты. На третьем месте по востребованности стали сервисы Mail.ru. Четвертую и пятую строчку заняли мессенджеры и социальные сети.

Наибольшая активность в сети была зафиксирована среди гостей «Новой Волны» в возрасте от 35 до 45 лет. Эта группа значительно превзошла остальные возрастные категории по количеству сеансов в мобильных приложениях и использованию различных сервисов со смартфона. Второе место заняли пользователи 30–35 лет, а на третьей позиции — возрастная группа от 45 до 50 лет.

Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения Билайна:

«Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» вновь подтвердил статус одного из зрелищных культурных событий страны, и мы рады, что наша сеть надежно работала для всех гостей фестиваля. За время конкурсных выступлений, творческих вечеров и концертов с участием звезд российской эстрады наши абоненты на площадке «прокачали» довольно большой объем данных — свыше 4,5 тысячи гигабайт. Эта цифра демонстрирует, насколько впечатляющим было событие и насколько массово зрители делились эмоциями в режиме онлайн. Ключевую роль в этом сыграла наша мощная телеком-инфраструктура, развернутая у стадиона «Ак Барс Арена». Ее возможности позволяют нам уверенно обеспечивать качественными мобильными сервисами гостей всех крупных мероприятий даже в моменты пиковых нагрузок — как на самом стадионе, так и на площадке рядом с ним».

Реклама ПАО «ВымпелКом».

ТехнологииТелекоммуникации Татарстан

