Шесть игроков «Рубина» вызваны в национальные сборные

Ставер заменит травмированного Агкацева

Фото: Динар Фатыхов

Сразу шесть футболистов казанского «Рубина» получили вызовы в расположение своих национальных сборных, сообщает пресс-служба клуба.

Вратарь Евгений Ставер, изначально не входивший в состав национальной команды России, отправился в Новогорск, заменив травмированного голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева. Сборная России проведет два товарищеских матча против Иордании (4 сентября) и Катара (7 сентября).

Защитник Илья Рожков присоединился к молодежной сборной России, которая готовится к двум товарищеским матчам против Саудовской Аравии (5 и 8 сентября).

Защитник Игор Вуячич в составе сборной Черногории примет участие в отборочных матчах к чемпионату мира 2026 года против Чехии (5 сентября) и Хорватии (8 сентября).

Полузащитник Угочукву Иву вызван в сборную Армении для участия в квалификационных матчах ЧМ-2026 против Португалии (6 сентября) и Ирландии (9 сентября).

Полузащитник Велдин Ходжа вместе со сборной Косово также проведет два матча отборочного цикла ЧМ-2026 против Швейцарии (5 сентября) и Швеции (8 сентября).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нападающий Мирлинд Даку и его сборная Албании сначала сыграют товарищеский матч против Гибралтара (4 сентября), а затем встретятся с Латвией в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года (9 сентября).

Рената Валеева