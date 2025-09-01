Зарубин объяснил цифры на номере автомобиля Путина Aurus в КНР

Номерной знак автомобиля содержит две восьмерки

Номерной знак автомобиля Aurus, на котором передвигается президент России Владимир Путин в Китае, содержит две восьмерки, что, по мнению китайцев, является символом процветания и богатства. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

— Восьмерка в Китае — особенно счастливое число, она символизирует процветание и богатство. На номерах автомобиля российского президента восьмерок две, — отметил Зарубин.

Ранее Путин провел серию двусторонних встреч на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине. В ходе программы переговоров российский лидер обсудил вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, лидером Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Рената Валеева