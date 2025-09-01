В Госдуме предложили ввести особый порядок приема в школы для детей репатриантов

Депутат отметил, что не все русские дети, а также дети из семей коренных народов смогли пойти в школы 1 сентября

Фото: Артем Дергунов

Член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой разработать особый порядок приема в школы детей, чьи семьи являются представителями коренных народов России или имеют таких родителей. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Прошу рассмотреть возможность разработки и введения особого порядка принятия в школы для детей, чьи семьи, являются представителями коренных народов Российской Федерации (исторически проживающих на территории Российской Федерации), или имеющих таких родителей, — говорится в письме.

Кузнецов отметил, что не все русские дети, а также дети из семей коренных народов смогли пойти в школы 1 сентября. Он указал на проблемы, с которыми сталкиваются дети репатриантов, прибывшие по госпрограммам, а также дети, чьи родители сделали выбор в пользу связи с Россией.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам депутата, речь идет об оказании помощи соотечественникам и иностранным гражданам, являющимся представителями коренных народов России.

Кузнецов напомнил, что с 1 апреля 2025 года вступили в силу поправки в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» о тестировании на знание русского языка для освоения образовательных программ. Однако, по его мнению, дети, свободно владеющие русским языком, сталкиваются со сложным механизмом тестирования, который не обладает четкими критериями оценки и является непрозрачным. Работы не предоставляются родителям, что вызывает вопросы к объективности процедуры.

Депутат также отметил отсутствие ясного перечня документов, необходимых для зачисления в школу, что приводит к необоснованным отказам.

— В результате тысячи русских детей и детей, чьи родители являются представителями других коренных народов России, не смогли сегодня начать учебный год со своими сверстниками. Полагаю, что проблема, которая описана мной в запросе, уже носит системный характер, — подчеркивается в обращении.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что за помощью в переезде в Россию обратились более 170 тыс. человек.

Рената Валеева