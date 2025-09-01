Защитник «Зенита» Сантос вернулся к бразильскому спортивному гражданству

В октябре 2024 года бразилец получил паспорт РФ

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос сменил спортивное гражданство с российского на бразильское. Информация об этом отображается на сайте ФИФА, где напротив фамилии футболиста теперь размещен бразильский флаг.

Сантос перешел в «Зенит» летом 2019 года. В октябре 2024 года бразилец получил паспорт РФ, а в ноябре ФИФА разрешила ему сменить спортивное гражданство на российское.

Однако, ситуация изменилась после того, как игрок был включен в состав сборной Бразилии на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. В агентстве Сантоса подтвердили, что футболист примет приглашение национальной команды.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если Дуглас Сантос сыграет за бразильскую сборную, он вновь будет считаться легионером в Российской премьер-лиге.

Рената Валеева