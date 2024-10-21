Футболист «Зенита» Дуглас Сантос стал гражданином России
Президент России Владимир Путин предоставил гражданство страны защитнику футбольного клуба «Зенит» Дугласу Сантосу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сантос — пятикратный чемпион России и обладатель суперкубка, двукратный обладатель Кубка России. Защитник провел 198 матчей, забил 7 мячей и отдал 33 голевые передачи за «Зенит».
В прошлом Сантос играл за бразильские «Наутико» и «Атлетико Минейро», испанскую «Гранаду» и итальянский «Удинезе». В составе «Атлетико Минейро» в 2014 году он выиграл Кубок Бразилии и Суперкубок Южной Америки. В 2016 году в составе сборной Бразилии Сантос стал олимпийским чемпионом.
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