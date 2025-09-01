Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с декларацией 3-НДФЛ

Злоумышленники звонят россиянам, сообщая о налоговой задолженности и требуя подать декларацию

Фото: Реальное время

В России появилась новая схема мошенничества, использующая декларацию 3-НДФЛ. Об этом пишут «Финуслуги».

Злоумышленники звонят россиянам, сообщая о налоговой задолженности и требуя подать декларацию 3-НДФЛ. Для убедительности аферисты предлагают «записать» жертву на прием якобы в отдел «Финуслуг», намеренно используя название, похожее на известный маркетплейс, чтобы вызвать доверие.

Во время разговора выясняется, что для встречи со специалистом необходимо ввести некий код. Этот код приходит не от налоговой службы, а от различных финансовых сервисов.

«Запись» в налоговую — это лишь первая часть схемы. После получения кода мошенники совершают второй звонок, представляясь сотрудниками МВД, ФСБ или Банка России. «Представитель ведомства» сообщает жертве, что она только что предоставила код доступа к своему банку или порталу «Госуслуги» мошенникам и на ее банковском счете или в личном кабинете начались подозрительные операции. Для «предотвращения» этих операций жертве предлагается немедленно перевести деньги на «безопасный счет».

Специалисты предупреждают: не сообщайте никому коды, полученные от финансовых сервисов или портала «Госуслуги», и не переводите деньги на незнакомые счета по требованию неизвестных лиц, даже если они представляются сотрудниками государственных органов. В случае сомнений немедленно обратитесь в свой банк или правоохранительные органы.

Рената Валеева