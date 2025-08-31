Россияне смогут отказаться от массовых обзвонов с 1 сентября

Это предусмотрено законом о защите от мошенников

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

С 1 сентября россияне смогут отказаться от массовых обзвонов через личный кабинет на сайте оператора или в приложении. Это предусмотрено законом о защите от мошенников, сообщает РИА «Новости».

С той же даты бизнес-звонки будут маркироваться: операторы связи должны передавать информацию о том, кто звонит, чтобы она показывалась на телефоне абонента. При звонке будет видно название компании или ИП и категория вызова (например, «Банк», «Реклама»). Текст на экране — до 32 символов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Закон о защите от мошенников начал действовать 1 июня. В нем около 30 мер, их вводят постепенно. Уже действует запрет на использование иностранных мессенджеров госорганами, банками и операторами связи при общении с клиентами. Еще сообщения от «Госуслуг» не приходят во время разговора по телефону.

Правительство подготовило еще пакет мер против мошенников — около 20 инициатив о защите в цифровой среде. Они могут ввести уголовную и административную ответственность для злоумышленников. Документ выставили на общественное обсуждение.

Напомним, Минцифры представило второй пакет мер, направленных на борьбу с мошенничеством в цифровой среде. Пакет включает в себя механизм компенсации ущерба гражданам, блокировку звонков с иностранных номеров и другие меры по защите персональных данных.

Елизавета Пуншева