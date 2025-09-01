Украина начала эксперимент с 12-летним школьным образованием, стремясь к евростандартам

Также с 1 сентября для студентов высших учебных заведений вводится обязательный курс общевойсковой подготовки

С 1 сентября на Украине стартовал эксперимент по внедрению 12-летнего обучения в школах, призванный приблизить страну к «западным стандартам» и дистанцироваться от образовательных систем России и Белоруссии. Об этом заявил глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак.

— С 1 сентября начнется экспериментальный проект для внедрения 12-летней школы. <...> Экспериментальный проект продлится до 1 сентября 2027 года, — сообщил Бабак в своем телеграм-канале.

В рамках эксперимента планируется «тестирование новых программ», разделенных на два направления: академическое и профессиональное. По словам Бабака, это станет «первым шагом к внедрению нового госстандарта профильного среднего образования и подготовкой к переходу на 12-летнюю систему».

Обосновывая необходимость реформы, глава комитета подчеркнул стремление Украины к европейской интеграции: «На сегодня 11-летняя система обучения остается в России, Беларуси и на Украине. 12-летняя — общепринятая во всей Европе. Этот стандарт приняла и Америка». Он также выразил надежду, что переход на новую систему облегчит признание украинских аттестатов в европейских странах.

С 1 сентября для студентов высших учебных заведений вводится обязательный курс общевойсковой подготовки, разделенный на теоретическую (обязательную для всех студентов) и практическую (обязательную для студентов-мужчин) части.

