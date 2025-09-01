Раис Татарстана поздравил первокурсников КГМУ с Днем знаний
Ректор КГМУ Алексей Созинов сообщил, что на первый курс университета поступило 915 человек
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в торжественном мероприятии в Казанском государственном медицинском университете (КГМУ), посвященном Дню знаний, и поздравил первокурсников с началом учебы.
— Для вас, первокурсников, он особый. Вы приступаете к учебе в одном из старейших и авторитетных университетских вузов России. В ближайшие годы вам предстоит освоить чрезвычайно сложную, но вместе с тем благородную и нужную профессию врача, — обратился Минниханов к студентам.
Он подчеркнул, что Татарстан является одним из ведущих образовательных центров в России, привлекающим студентов со всего мира. Раис отметил передовую роль Казанского ГМУ в формировании инновационной образовательной среды и современной исследовательской инфраструктуры в республике, а также его вклад в подготовку врачей в военно-полевой хирургии и в повышение квалификации медиков, работающих в зоне СВО.
- Ректор КГМУ Алексей Созинов сообщил, что на первый курс университета поступило 915 человек, а конкурс на специальность «медицинская биохимия» составил 88,27 заявления на место.
