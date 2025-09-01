Активы розничных инвесторов достигли 11 трлн рублей на фоне роста облигаций

В этом году чистые взносы розничных инвесторов составили 574 млрд рублей, что почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом

Фото: Анна Сейтумерова

Активы розничных инвесторов на брокерских счетах в России выросли до 11 трлн рублей. Это произошло благодаря притоку новых средств и увеличению стоимости облигаций. Число клиентов с балансом более 10 тыс. рублей также возросло и теперь составляет 5,1 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

В этом году чистые взносы розничных инвесторов составили 574 млрд рублей, что почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Основной причиной роста стало снижение ставок по депозитам и ожидания смягчения денежно-кредитной политики.

Структура вложений немного изменилась. Доля облигаций в портфелях инвесторов увеличилась до 35%, что является максимальным показателем с конца 2020 года. Инвесторы стремятся зафиксировать высокую доходность по долгосрочным ОФЗ и среднесрочным корпоративным облигациям.

В то же время доля российских акций сократилась до 28%, что стало минимальным уровнем с конца 2022 года. Доля паев составляет 16%, из которых 9% — это паи биржевых фондов денежного рынка.

Анастасия Фартыгина