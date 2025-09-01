Кредиторская задолженность бизнеса в Татарстане достигла 3 трлн рублей

По уровню просроченной задолженности Татарстан занимает третье место в округе, уступая Нижегородской (305,6 млрд рублей) и Самарской областям (86,3 млрд)

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане за последний год значительно возросла просроченная кредиторская задолженность бизнеса. По данным Росстата, к концу июня 2025 года она составила 83,7 млрд рублей, что на 30,6% больше, чем в прошлом году.

По этому показателю Татарстан третий среди регионов Приволжского федерального округа и уступает только Нижегородской (305,6 млрд рублей) и Самарской областям (86,3 млрд рублей).

Общая задолженность компаний по кредитам достигла 2,99 трлн рублей — это самый высокий показатель среди регионов ПФО.



Несмотря на рост просрочки, Татарстан все же демонстрирует лучшие результаты по сравнению с общероссийскими показателями: средняя доля просрочки по стране составляет 4,7%, а по Приволжскому федеральному округу — 6,3%.

Напомним, что в Татарстане наблюдается значительный рост просроченной ипотечной задолженности. Этот показатель увеличился в два раза.



Анастасия Фартыгина