В Сиднее автомобиль протаранил ворота генконсульства России: есть пострадавшие

39-летний водитель задержан и доставлен в полицейский участок. 24-летний офицер полиции получил порез руки и был госпитализирован

Фото: Динар Фатыхов

В Сиднее мужчина на автомобиле протаранил ворота генерального консульства России. Инцидент произошел около 8 утра по местному времени, сообщает 9News.

Полиция прибыла к консульству из-за сообщения о незаконно припаркованном автомобиле. При попытке задержания водитель протаранил ворота российского дипломатического представительства.

39-летний водитель задержан и доставлен в полицейский участок. 24-летний офицер полиции получил порез руки и был госпитализирован. Территория вокруг консульства оцеплена в радиусе 100 метров.

По словам очевидцев, полицейский потребовал от водителя выйти из машины, но тот продолжил движение в сторону консульства. На месте происшествия виден белый внедорожник с повреждениями рядом с российским флагом.

Анастасия Фартыгина