В Сиднее автомобиль протаранил ворота генконсульства России: есть пострадавшие
39-летний водитель задержан и доставлен в полицейский участок. 24-летний офицер полиции получил порез руки и был госпитализирован
В Сиднее мужчина на автомобиле протаранил ворота генерального консульства России. Инцидент произошел около 8 утра по местному времени, сообщает 9News.
Полиция прибыла к консульству из-за сообщения о незаконно припаркованном автомобиле. При попытке задержания водитель протаранил ворота российского дипломатического представительства.
39-летний водитель задержан и доставлен в полицейский участок. 24-летний офицер полиции получил порез руки и был госпитализирован. Территория вокруг консульства оцеплена в радиусе 100 метров.
По словам очевидцев, полицейский потребовал от водителя выйти из машины, но тот продолжил движение в сторону консульства. На месте происшествия виден белый внедорожник с повреждениями рядом с российским флагом.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».