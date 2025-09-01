Арестованная экс-глава справороссов Татарстана Бильгильдеева отказалась комментировать новое дело

В суд Казани на допрос ее доставили под конвоем

Фото: Ирина Плотникова

На заседание Вахитовского райсуда Казани в наручниках сегодня доставили бывшую главу партийного отделения региона, экс-депутата Казгордумы и экс-владелицу агентства недвижимости «Пассаж» Рушанию Бильгильдееву. Она жаловалась на плохое самочувствие и просила отложить процесс по первому уголовному делу о мошенничествах с заявленным ущербом в 38 млн рублей, сообщает из зала заседания журналист «Реального времени».

Арест Бильгильдеевой связан со вторым делом — о посредничестве взяточничеству на сумму не менее 3,5 млн рублей. По подозрению в этом преступлении бывшую партледи задержали 18 августа, а 20-го с санкции суда водворили в СИЗО-2 на два месяца.

Вопросы журналиста «Реального времени» о претензиях по новому делу подсудимая сегодня проигнорировала. Лишь на последний ответила: «Без комментариев». В данный момент этот арест оспаривается защитой.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, по версии СК, 3,5 млн рублей частями передавались в 2023—2024 года Рушание Бильгильдеевой еще через двух посредников — за нужные взяткодательнице решения в отделе полиции, районном суде и органах опеки. Причем интересы последней в гражданском споре с бывшим мужем по доверенности представляла Бильгильдеева в качестве юриста. Эту профессию она получила дистанционно в питерском вузе после освобождения из-под домашнего ареста.

Тем временем с 2021 года Бильгильдееву судят по делу с 11 эпизодами афер с ущербом 38 млн рублей. Вину она не признает. На протяжении последних четырех заседаний женщина давала показания, излагая свою версию отношений с клиентами АН «Пассаж», покупавшими земли и услуги агентства по прокладке коммуникаций в четырех будущих коттеджных поселках. Потерпевшими по делу признаны 135 человек и управляющая компания из Набережных Челнов, которой, по версии обвинения, Бильгильдеева обманом обещала передать в управление 20 многоэтажек в Казани за 4 млн рублей — по договору с общественной организацией «Справедливое ЖКХ», похищенным считается «аванс» по этой сделке — 550 тысяч рублей.

На сегодняшнем допросе Бильгильдеева коснулась именно последнего эпизода дела. Она заявила — директором общественной организации «Справедливое ЖКХ» не была, в состав учредителей не входила, выполняла общественную нагрузку как председатель правления. И действительно принимала деньги от представителя челнинской УК Хайруллина, но лишь потому, что постоянного бухгалтера в организации не было. Распоряжаться полученной суммой не могла и не делала этого, уверяла подсудимая.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом, с ее слов, ни о какой работе в Казани речь изначально не шла. УК оплачивала лишь ту работу, которую партийные активисты проводили в Набережных Челнах — собрания с жильцами, прием населения и консультации по платежкам ЖКХ. Прямой агитацией они заниматься не могли, но разъясняли — у людей есть право сменить управляющую компанию, поясняла суду Бильгильдеева. Расходы на командировки, проживание и питание несла УК «Яшьлек», — поясняла она.

Показания еще по трем эпизодам дела обвиняемая сегодня дать не смогла. Сообщила, что подготовленные документы остались у нее дома, куда она после задержания 18 августа и ареста попасть уже не смогла. Заседание отложили.