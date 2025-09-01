ФСБ задержала жителя Тамбовской области за сотрудничество с украинскими спецслужбами

Он выполнял задания куратора, извлекая из тайника компоненты технического оборудования, предназначенного для организации диверсионных актов

Фото: Артем Дергунов

В Тамбовской области сотрудники ФСБ задержали 38-летнего мужчину, который сотрудничал с украинскими спецслужбами через мессенджер Telegram. Об этом стало известно из сообщения Центра общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, задержанный установил контакт с украинскими спецслужбами и добровольно согласился на сотрудничество. Он выполнял задания куратора, извлекая из тайника компоненты технического оборудования, предназначенного для организации диверсионных актов.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК России, которая касается сотрудничества с иностранными государствами в целях, направленных против безопасности страны. За это преступление предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются, и ФСБ активно работает над сбором доказательств и выявлением других возможных эпизодов противоправной деятельности задержанного. Ведомство также предупредило граждан о том, что украинские спецслужбы продолжают активно искать потенциальных исполнителей терактов в интернете и мессенджерах.

Напомним, что ФСБ задержала двух жителей Ярославской области за госизмену. Они передавали информацию украинским спецслужбам.



Анастасия Фартыгина