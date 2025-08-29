Новости общества

В Ярославской области задержали двоих россиян за передачу данных Украине, возбуждено дело о госизмене

10:06, 29.08.2025

Выполняя задания кураторов, они собирали и передавали данные об объектах критической инфраструктуры в Ярославской области

Фото: Максим Платонов

ФСБ задержала двух жителей Ярославской области за госизмену. Они передавали информацию украинским спецслужбам, пишет РИА «Новости».

  • Как информирует ЦОС ФСБ, деятельность этих граждан была пресечена на территории региона.

По информации ведомства, мужчины из Рыбинска и Ярославля самостоятельно связались с представителями украинских спецслужб. Выполняя задания кураторов, они собирали и передавали данные об объектах критической инфраструктуры в Ярославской области.

  • В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Анастасия Фартыгина

