В Ярославской области задержали двоих россиян за передачу данных Украине, возбуждено дело о госизмене
Выполняя задания кураторов, они собирали и передавали данные об объектах критической инфраструктуры в Ярославской области
ФСБ задержала двух жителей Ярославской области за госизмену. Они передавали информацию украинским спецслужбам, пишет РИА «Новости».
- Как информирует ЦОС ФСБ, деятельность этих граждан была пресечена на территории региона.
По информации ведомства, мужчины из Рыбинска и Ярославля самостоятельно связались с представителями украинских спецслужб. Выполняя задания кураторов, они собирали и передавали данные об объектах критической инфраструктуры в Ярославской области.
- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».