VK представила новые образовательные проекты к началу учебного года

Компания запустила IT-шоу, онлайн-инициативы и социальные программы для школьников и студентов

Фото: Максим Платонов

К Дню знаний VK объявила о запуске ряда образовательных и социальных проектов. Компания сообщила, что школьников и студентов ждут новые форматы обучения и развлекательные инициативы.

В октябре пройдет образовательное шоу VK Education Talks, посвященное современным направлениям в сфере управления продуктами. Площадкой станет один из российских вузов, выбранный студентами путем голосования. В университетах также появятся интерактивные объекты с информацией о бесплатных программах для учебы.

Для школьников подготовлен проект «Смотри и учись» на платформе VK Видео, где авторы делятся практическими знаниями в коротких роликах. В День знаний компания подведет итоги конкурса «Придумай сказку», в котором приняли участие более 200 детей. Лучшие истории будут опубликованы в онлайн-сборнике.

Кроме того, образовательная платформа «Учи.ру» запустила онлайн-навигатор «Звонок для родителя», а социальный сервис VK Добро организовал акцию «Соберем рюкзак вместе» для поддержки детей из семей, оказавшихся в сложной ситуации. В сервисе «Другое Дело» стартует подборка тематических заданий, подготовленных совместно с молодежными движениями и образовательными организациями.