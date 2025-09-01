Банк ЗЕНИТ в топ-3 самых выгодных автокредитов на машины с пробегом

Эксперты проанализировали автокредиты банков с наиболее выгодными условиями для покупки автомобиля с пробегом

Автокредит Банка ЗЕНИТ «Автомобиль с пробегом» вошел в топ-3 рейтинга финансового портала «Выберу.ру» среди программ автокредитов на подержанные автомобили за август.

Эксперты проанализировали автокредиты банков с наиболее выгодными условиями для покупки автомобиля с пробегом. При составлении рейтинга учитывались срок и максимальная сумма автокредита, а также текущая величина процентной ставки, размер ежемесячных платежей и полная стоимость кредита.

Клиенты Банка ЗЕНИТ могут приобрести в кредит новое или подержанное авто отечественного или иностранного производства без первоначального взноса. Максимальный срок кредитования составляет 120 месяцев. Максимальная сумма — 10 млн рублей.

Подробнее с условиями оформления и процентными ставками можно ознакомиться на сайте банка.

