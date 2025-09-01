В Татарстане 10 школ открыли двери после капремонта за 800 млн рублей

В списке отремонтированных учреждений — Тюлячинская средняя школа, гимназия №125 в Казани, школа №9 в Азнакаево и другие

Сегодня в Татарстане 10 общеобразовательных школ начали новый учебный год в обновленных зданиях. Капитальный ремонт был проведен в рамках федеральной программы «Все лучшее детям», которая является частью национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя республики.

На эти работы было выделено более 800 млн рублей, из которых 336 млн поступило из республиканского бюджета. В списке отремонтированных учреждений — Тюлячинская средняя школа, гимназия №125 в Казани, школа №9 в Азнакаево и другие.

В каждой из школ выполнен комплекс работ: отремонтированы инженерные сети, заменены окна и двери, обновлены учебные классы и коридоры. Также в некоторых учреждениях обновили спортзалы, пищеблоки и актовые залы, а также фасады и кровлю.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Все школы получили новое оборудование и мебель, что создаст более комфортные условия для обучения. Как отметил заказчик проекта, цель национального проекта «Молодежь и дети» — это не только строительство новых школ, но и обеспечение качественного обучения в обновленных зданиях.

Накануне стало известно, что с 1 сентября новый лицей №123 на улице Анаса Тазетдинова в Казани не откроет свои двери для учеников. Причина — подрядчик не завершил необходимые работы и не получил разрешительные документы для ввода объекта в эксплуатацию.

Анастасия Фартыгина