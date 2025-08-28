Новый лицей в Казани не откроется 1 сентября: ученики будут временно распределены по другим школам

Ученики, планировавшие перейти из школ №47, 95, 185 и Царева, продолжат обучение в своих текущих учебных заведениях

С 1 сентября новый лицей №123 на улице Анаса Тазетдинова в Казани не откроет свои двери для учеников. Причина — подрядчик не завершил необходимые работы и не получил разрешительные документы для ввода объекта в эксплуатацию. Об этом сообщили в Управлении образования.

Строительство школы ведется по федеральной программе, и изначально планировалось, что она будет готова к 2027 году. Тем не менее, благодаря активной работе строителей, основные работы уже выполнены. Однако остаются незавершенные этапы, которые необходимо пройти, чтобы обеспечить безопасность детей.

В связи с задержкой учебный процесс будет организован следующим образом: ученики, планировавшие перейти из школ №47, 95, 185 и Царева, продолжат обучение в своих текущих учебных заведениях. Приезжие из других регионов и будущие первоклассники будут временно обучаться в гимназии №184, расположенной неподалеку. Классы будут сформированы, и дети смогут перейти в новый лицей после его открытия.

Родители, которые уже подготовились к переходу: забрали документы из старых школ и приобрели форму, теперь находятся в сложной ситуации. Некоторые семьи переехали в новый жилой комплекс «Лето» специально ради лицея. Теперь им предложили два варианта: вернуться в старые школы или отправить детей в переполненную гимназию №184.

Будущий директор лицея Разиль Зиннатуллин и Управление образования пока не комментируют ситуацию. Родители надеются на скорейшее разрешение вопроса и открытие школы до конца года.

Анастасия Фартыгина