В Татарстане 107 тыс. семей получили единое пособие на детей

Размер пособия колеблется от 50% до 100% от прожиточного минимума на ребенка, который в этом году составляет более 14,5 тыс. рублей

Фото: Артем Дергунов

По состоянию на 1 сентября 2025 года в Татарстане единое пособие на детей было назначено 107 тыс. семей. На эти выплаты Соцфонд России выделил около 15 млрд рублей. Об этом сообщили «Реальному времени» в отделении Соцфонда Татарстана.

Пособие предоставляется одному из родителей или опекунов и зависит от дохода семьи. Чтобы получить выплату, ежемесячный доход на человека не должен превышать региональный прожиточный минимум, а доход трудоспособных членов семьи должен быть не менее 4 МРОТ. Также важно, чтобы заявитель и дети были гражданами России и постоянно проживали в стране.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Размер пособия колеблется от 50 до 100% от прожиточного минимума на ребенка, который в этом году составляет 14 621 рубль. Таким образом, семьи могут получать от 7 310,5 до 14 621 рублей в месяц. Пособие назначается на один год и может быть продлено по заявлению.

— Социальный фонд стремится к максимально оперативному рассмотрению заявлений о назначении пособий. Решение выносится в течение 10 рабочих дней с момента поступления всех необходимых сведений и документов, — отметил управляющий отделением фонда в Татарстане Эдуард Вафин.

Анастасия Фартыгина