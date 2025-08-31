В Менделеевском районе водитель иномарки погиб после столкновения с фурой на встречке
Обстоятельства ДТП выясняются
В Менделеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП — погиб водитель одного из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.
По предварительным данным, 34-летний водитель Volkswagen Touareg не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу. В результате он совершил столкновение с автомобилем Mercedes Benz под управлением 60-летнего водителя.
Водитель автомобиля Volkswagen Touareg от полученных травм скончался на месте ДТП.
Обстоятельства аварии выясняются.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».