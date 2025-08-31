Новости авто

В Менделеевском районе водитель иномарки погиб после столкновения с фурой на встречке

17:48, 31.08.2025

Обстоятельства ДТП выясняются

Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

В Менделеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП — погиб водитель одного из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

По предварительным данным, 34-летний водитель Volkswagen Touareg не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу. В результате он совершил столкновение с автомобилем Mercedes Benz под управлением 60-летнего водителя.

Водитель автомобиля Volkswagen Touareg от полученных травм скончался на месте ДТП.

Обстоятельства аварии выясняются.

Елизавета Пуншева

