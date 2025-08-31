В Бугульме произошла погоня со стрельбой

Полиция преследовала авто с подростком за рулем

Фото: Динар Фатыхов

В Бугульме сотрудники ДПС преследовали Lada-2114 с подростками за рулем. Машина виляла из стороны в сторону, и инспекторы потребовали остановиться, но водитель попытался скрыться, сообщает МВД по Татарстану.

Сотрудники включили сигнал и преследовали авто, через громкоговоритель требовали остановиться, но безрезультатно. Тогда один из инспекторов после предварительного выстрела открыл огонь по машине. Она остановилась, водитель и один пассажир сбежали.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Второй пассажир (2010 г. р.) ранен, его госпитализировали. В Бугульму выехала комиссия для проверки обстоятельств, остальных правонарушителей ищут.

Елизавета Пуншева