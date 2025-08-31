Новости происшествий

В США зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

08:52, 31.08.2025

Оно прошло в штате Невада

Фото: Реальное время

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в американском штате Невада. Об этом сообщает геологическая служба США (USGS).

По данным службы, подземные толчки были зафиксированы в 21:59 мск в 95 километрах от города Элко с населением около 21 тыс. человек. Очаг залегал на глубине шесть километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Елизавета Пуншева

