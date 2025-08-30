Мэр Уфы поздравил Казань саркастичным видео

В ролике столицу Татарстана называют «сестрой»

Фото: Динар Фатыхов

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поздравил Казань с Днем города саркастичным видео. Оно опубликовано в его аккаунте ВК.

В видеопоздравлении закадровый голос якобы принадлежит самой Уфе, которая называет Казань «сестрой» и рассказывает о схожих чертах двух столиц.

— Мы обе любим чак-чак. Наш чак-чак или ваш чак-чак, или... Хотя это уже неважно, потому что в его основе наш башкирский мед и наша теплота. Мы часто соревнуемся и показываем друг другу свой характер, но после финальной сирены обнимаемся и жмем руки, — говорится в ролике, а в видеоряде демонстрируются нарезки из хоккейных матчей.

Напомним, также поздравление опубликовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Елизавета Пуншева