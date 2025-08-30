В Татарстане подешевели картофель и капуста

Стоимость яиц и сахара увеличилась всего на 0,1% и 1,9% соответственно

Фото: Олег Тихонов

Цены на базовые овощи в республике значительно упали за последнюю неделю. Согласно официальным данным, опубликованным Татарстанстатом, стоимость картофеля снизилась сразу на 8%, капусты — на 6%, моркови — на 11%.

Одновременно отмечается незначительное снижение цен на птицу и рыбу. Стоимость яиц и сахара увеличилась всего на 0,1% и 1,9% соответственно.

Общий тренд отражает стабильность потребительского рынка, хотя отдельные товары, такие как маргарин и гречка, показали небольшой рост цен, на уровне примерно 2%.

Ранее «Реальное время» сообщало, что россиянам грозит подорожание гречки на 15% из-за неурожая.

Дмитрий Зайцев