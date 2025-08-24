Россиянам грозит подорожание гречки на 15% из-за неурожая

Фото: Динар Фатыхов

В текущем году сбор гречихи в России может сократиться на 35% по сравнению с прошлым годом и составить всего 788 тысяч тонн. Такой неутешительный прогноз озвучили аналитики АБ-Центра, передают «Известия». Если опасения экспертов подтвердятся, урожай окажется самым скромным с 2019 года. Несмотря на то, что дефицита крупы не ожидается, цены на гречку могут вырасти на 15%.

Основными причинами столь значительного снижения урожая стали сокращение посевных площадей на треть (до 746,4 тыс. га) — худший показатель за последние 22 года, а также неблагоприятные погодные условия и экономические трудности, с которыми столкнулись сельхозпроизводители. Для сравнения, в 2023 году в России был собран рекордный урожай гречихи — 1,6 млн тонн, а в прошлом году — 1,2 млн тонн.

Хотя дефицита гречневой крупы на прилавках не ожидается благодаря сформированным запасам и возможностям импорта, эксперты прогнозируют рост цен. Уже в следующем году стоимость упаковки гречки весом 800 грамм может увеличиться на 15%. На данный момент средняя цена такой пачки составляет 93,8 рубля.

Реальное время / realnoevremya.ru

В Министерстве сельского хозяйства признают риски подорожания, но уверяют, что ситуация находится под особым контролем. Ведомство запросило у торговых сетей подробную информацию о поставках, спросе и наличии долгосрочных контрактов. В Минсельхозе подчеркивают, что поддержание стабильности цен на социально значимые продукты, включая гречку, остается приоритетной задачей.

Эксперты отмечают, что снижение посевных площадей под зерновыми наблюдается уже несколько лет подряд, однако ситуация с гречихой выглядит особенно тревожной — если по всем зерновым культурам снижение составляет около 5%, то для гречки этот показатель достиг 32%.

Тем не менее, специалисты заверяют, что россиянам не стоит опасаться нехватки гречневой крупы. В стране имеются достаточные запасы этой продукции, а также сохраняется возможность импорта из дружественных государств.



Рената Валеева