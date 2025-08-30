«Ак Барс» назвал состав, отправившийся на матч с «Нефтехимиком»

Команды сыграют в Нижнекамске

«Ак Барс» в составе 22 игроков отправился на матч в Нижнекамск против «Нефтехимика». Встреча пройдет в рамках предсезонной подготовки и начнется в 15.00 по московскому времени.

Вместе с «Ак Барсом» поехали два вратаря, восемь защитников и двенадцать нападающих. Матч с «Нефтехимиком» может стать дебютным для новичка Ильи Карпухина, перешедшего из питерского СКА.

В состав не попал нападающий Александр Барабанов и защитник Степан Терехов.

Вратари: Михаил Бердин, Тимур Билялов.

Защитники: Уайатт Калинюк, Илья Карпухин, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Степан Фальковский, Альберт Яруллин.

Нападающие: Брэндон Биро, Артур Бровкин, Артём Галимов, Никита Дыняк, Тимофей Жулин, Дмитрий Кателевский, Алексей Пустозёров, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов, Семён Терехов, Михаил Фисенко, Дмитрий Яшкин.

Зульфат Шафигуллин